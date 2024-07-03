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الأنباء الكويتية: لا حرب موسعة تشنها إسرائيل على لبنان في المدى المنظور، بعد الإعلان عن ترتيبات خاصة بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأميركية وإلقائه خطابا أمام الكونغرس الأميركي في 24 الجاري.

وتطمينات دولية وإقليمية، لا تنهي حالة هائلة من الضغوط يتعرض لها لبنان، بينها تعليق شركات طيران عالمية رحلاتها الليلية إلى بيروت، وقيام أخرى بإعادة جدولة كاملة لرحلاتها ما أحدث فوضى كبيرة. وكذلك لجوء سفارات دول إلى فرض ترتيبات جديدة للراغبين في الحصول على تأشيرات لزيارتها، بينها «الجارة» قبرص التي فرضت الحصول على مواعيد مسبقة، لا تقل فترة الانتظار فيها بالحد الأدنى عن 20 يوما.

وكذلك سفارات بلدان أوروبية لطالما شكلت مقصدا للبنانيين باتت تصعب عليهم الحصول على تأشيرة دخول، ما جعل هؤلاء أمام حصرية الذهاب إلى تركيا.

حصار جوي لم يخفف الحركة في مطار بيروت الدولي، حيث تغص قاعات الوصول بالوافدين لتمضية الإجازة الصيفية في ربوع «وطن الأرز».