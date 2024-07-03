الجهود الدبلوماسية مستمرة للجم أي اندفاعة إسرائيلية

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشارت مصادر دبلوماسية لـ«البناء» إلى أن الجهود الدبلوماسية وبخاصة الأميركية والألمانية مستمرة للجم أي اندفاعة إسرائيلية لتنفيذ هجوم واسع على لبنان في محاولة فرض أمر واقع على الحدود، أفادت مصادر مطّلعة لوكالة «فرانس برس»، بأن «المبعوث الأميركي الخاص للبنان أموس هوكشتاين يلتقي الأربعاء في باريس الموفد الفرنسي الخاص جان-إيف لودريان لإجراء مباحثات جديدة حول لبنان». و

قال مصدران آخران إن «هوكشتاين سيلتقي كذلك مستشارًا في الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه وهي خلية نشطة منذ أشهر مع وزارة الخارجية للعمل على تجنّب حصول تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية».