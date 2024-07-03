عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 تموز 2024

الأخبار: غزة والضفة في «المرحلة الثالثة»: أهلاً بحرب الاستنزاف
هوكشتين «مهضوم»: ما رأيكم بحصر العمليات في شبعا؟
حراك عربي وغربي في إتجاه حزب الله
أنقرة - دمشق: المصالحة حتماً
النهار: التنسيق الأميركي – الفرنسي... في مراحله "النهائية"؟
الجمهورية: ترقب نتائج إجتماع هوكشتاين- لودريان
ما الذي يطمئن حزب الله
الديار: عمليات اسرائيلية مكثفة في رفح والاستعدادات لحرب موسعة تتواصل!
التيار والقوات في سجال «الوقت الضائع»
اللواء: دعم سعودي مستمر لإغاثة لبنان والحفاظ على استقراره
«ما بعد غزة»: استطلاعات دولية لتفاهمات تمنع انهيار الوضع الحدودي
البناء: بيلوسي تفتتح النقاش حول أهلية بايدن للترشح… والملف مفتوح حتى 19 آب / اليوم يلتقي بوتين وأردوغان واللقاء مع الأسد أولوية من بوابة الانسحاب التركي / نتنياهو وجيشه يعترفان بالفشل في غزة بالانسحاب الجزئي والمقاومة تلاحقهما /
l'orient le jour: Derrière le pas en arrière de la Ligue arabe vis-à-vis du Hezbollah
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: حرب غزة تنحسر... و«جبهة لبنان» تترقب
قلق أممي «عميق» بعد طلب إسرائيل إخلاء في خان يونس... وإيران أكدت دعمها لـ«حزب الله»
الأنباء الكويتية: «ضغوط جوية» في رحلات الطيران وقيود من السفارات لا تكسر الاطمئنان إلى «اللا حرب» الموسعة في المدى المنظور
الوطن السورية: خشية من إجراءات عقابية وردود فعل انتقامية من سلطات أنقرة … التوتر والترقب يخيمان على مناطق هيمنة الاحتلال التركي في ريف حلب