عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 تموز 2024

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الأخبار: غزة والضفة في «المرحلة الثالثة»: أهلاً بحرب الاستنزاف

هوكشتين «مهضوم»: ما رأيكم بحصر العمليات في شبعا؟

حراك عربي وغربي في إتجاه حزب الله

أنقرة - دمشق: المصالحة حتماً



النهار: التنسيق الأميركي – الفرنسي... في مراحله "النهائية"؟



الجمهورية: ترقب نتائج إجتماع هوكشتاين- لودريان

ما الذي يطمئن حزب الله

الديار: عمليات اسرائيلية مكثفة في رفح والاستعدادات لحرب موسعة تتواصل!

التيار والقوات في سجال «الوقت الضائع»





اللواء: دعم سعودي مستمر لإغاثة لبنان والحفاظ على استقراره

«ما بعد غزة»: استطلاعات دولية لتفاهمات تمنع انهيار الوضع الحدودي



البناء: بيلوسي تفتتح النقاش حول أهلية بايدن للترشح… والملف مفتوح حتى 19 آب / اليوم يلتقي بوتين وأردوغان واللقاء مع الأسد أولوية من بوابة الانسحاب التركي / نتنياهو وجيشه يعترفان بالفشل في غزة بالانسحاب الجزئي والمقاومة تلاحقهما /

l'orient le jour: Derrière le pas en arrière de la Ligue arabe vis-à-vis du Hezbollah





عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: حرب غزة تنحسر... و«جبهة لبنان» تترقب

قلق أممي «عميق» بعد طلب إسرائيل إخلاء في خان يونس... وإيران أكدت دعمها لـ«حزب الله»

الأنباء الكويتية: «ضغوط جوية» في رحلات الطيران وقيود من السفارات لا تكسر الاطمئنان إلى «اللا حرب» الموسعة في المدى المنظور



الوطن السورية: خشية من إجراءات عقابية وردود فعل انتقامية من سلطات أنقرة … التوتر والترقب يخيمان على مناطق هيمنة الاحتلال التركي في ريف حلب