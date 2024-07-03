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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 تموز 2024

3
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الأخبار: غزة والضفة في «المرحلة الثالثة»: أهلاً بحرب الاستنزاف

هوكشتين «مهضوم»: ما رأيكم بحصر العمليات في شبعا؟
حراك عربي وغربي في إتجاه حزب الله
أنقرة - دمشق: المصالحة حتماً

 

 


النهار: التنسيق الأميركي – الفرنسي... في مراحله "النهائية"؟

 

 

 


الجمهورية: ترقب نتائج إجتماع هوكشتاين- لودريان
ما الذي يطمئن حزب الله

 

 

 

الديار: عمليات اسرائيلية مكثفة في رفح والاستعدادات لحرب موسعة تتواصل!
التيار والقوات في سجال «الوقت الضائع»

 

 



اللواء: دعم سعودي مستمر لإغاثة لبنان والحفاظ على استقراره
«ما بعد غزة»: استطلاعات دولية لتفاهمات تمنع انهيار الوضع الحدودي

 

 


البناء: بيلوسي تفتتح النقاش حول أهلية بايدن للترشح… والملف مفتوح حتى 19 آب / اليوم يلتقي بوتين وأردوغان واللقاء مع الأسد أولوية من بوابة الانسحاب التركي / نتنياهو وجيشه يعترفان بالفشل في غزة بالانسحاب الجزئي والمقاومة تلاحقهما /

 

 

 

l'orient le jour: Derrière le pas en arrière de la Ligue arabe vis-à-vis du Hezbollah

 



عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: حرب غزة تنحسر... و«جبهة لبنان» تترقب
قلق أممي «عميق» بعد طلب إسرائيل إخلاء في خان يونس... وإيران أكدت دعمها لـ«حزب الله»

 

 

الأنباء الكويتية: «ضغوط جوية» في رحلات الطيران وقيود من السفارات لا تكسر الاطمئنان إلى «اللا حرب» الموسعة في المدى المنظور

 


الوطن السورية: خشية من إجراءات عقابية وردود فعل انتقامية من سلطات أنقرة … التوتر والترقب يخيمان على مناطق هيمنة الاحتلال التركي في ريف حلب

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