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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 3 تموز 2024

3
JULY
2024
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
أكدت مصادر الجامعة العربية أن توضيح الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي لما أعلنه في بيروت عن التخلي العربي بقرار الإجماع عن استخدام توصيف حزب الله بالتنظيم الإرهابي هو تأكيد على أن القرار نهائي ولن ترد مفردة التنظيم الإرهابي التي رافقت المواقف العربية منذ عام 2016 عند الحديث عن حزب الله، لكن التوضيح أراد الردّ على الذين صوّروا موقف الجامعة المنفتح على الحوار مع حزب الله واعتبار هذا الحوار طريقاً لمقاربة الخلافات، وكأنه إعلان تطابق مع حزب الله وموافقة على سياساته والتموضع إلى جانبه في وجه مَن يخالفونه في لبنان ويخالفهم، وهذا غير صحيح.


خفايا

يؤكد نواب في الحزب الديمقراطي الأميركي أن نقاشاً على مستوى القادة قد بدأ في طريق الإعداد لمؤتمر الحزب لتسمية المرشح الرئاسي النهائي للحزب على قاعدة عدم اعتبار ترشيح الرئيس جو بايدن أمراً محسوماً خصوصاً في ضوء النتائج المحبطة التي قدّمتها مشاركة بايدن في المناظرة التي جمعته بالمنافس الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب ووضع هؤلاء كلام الرئيسة السابقة لمجلس النواب نانسي بيلوسي عن اعتبار مناقشة الوضع الصحيّ لبايدن أمراً مقبولاً

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
ما زالت إمتحانات الدخول إلى الكلية الحربية عالقة في دهاليز الحسابات الطائفية، ونتائج الحسابات الفئوية والشخصية،والعلاقة المتوترة بين وزير الدفاع وقائد الجيش!

 

همس
يتصرف مرجع حكومي بارز في إدارة مهماته وأعماله بالسلطة بثقة وإطمئنان على قاعدة: إعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً!

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