التمديد لرؤساء الأجهزة أمام هيئة التشريع

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الأخبار: علمت «الأخبار» أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أرسل عبر الأمانة العامّة لرئاسة الحكومة كتاباً إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لإبداء رأيها في قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يشملهم القانون الرقم 317 الصادر عن مجلس النواب، والذي قضى «بتمديد سن التقاعد لقائد الجيش وقادة الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، الذين يُمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء».

ويأتي الكتاب بعد أيّام من إصدار وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قراراً بتمديد سن التقاعد لعضوَي المجلس العسكري لدى وزارة الدّفاع اللواء ركن بيار صعب واللواء الركن محمّد مصطفى، استناداً إلى القانون نفسه، معتبراً صعب ومصطفى بمقام «قادة أجهزة أمنية وعسكرية»