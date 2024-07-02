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عشية لقاء هوكستين-لودريان هل يأمل حزب الله بأي تقدّم في الملفات الشائكة؟

2
JULY
2024
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غريس مخايل
"ما من تعويل كبير على لقاء لودريان-هوكستين غداً الاربعاء". بهذه العبارة يختصر مصدر رفيع في حزب الله عبر الـtayyar.org الأجواء التي ترافق اجتماع باريس معتبراً أن هوكستين يعرف جيّداً رأينا الذي لم ولن يتغيّر في موضوع وقف إطلاق النار، وإن الرئيس نبيه بري نقل اليه كل هذه الأجواء خلال زيارته الأخيرة وكذلك في كلّ مرة كان يزور فيها بيروت، لا بل إنه حين طلب من الرئيس بري أن يتراجع مجاهدو المقاومة 8 كلم قال له الرئيس بري فلتتراجع اسرائيل 8 كلم... اذاً الأمر واضح قال المصدر.
المصدر الرفيع في حزب الله أشار الى أنه من المعروف أن الجانب الأميركي هو الطرف الأكثر تأثيراً في الملف اللبناني، الا أن الجانب الفرنسي له مساعٍ مباركة ومرحّب بها وأي طرف أكان المصري أو القطري أو غيرهم نرحب به لأن الأيادي البيضاء اذا كانت لا تمس بالسيادة اللبنانية ولا تفرض علينا ما لا نريده مرحب بمساعيها.
وردّاً على سؤال حول إمكان أن تتغيّر بعض المعطيات على الأرض في المنطقة في حال فوز اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الفرنسية أو دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الاميركية، قال المصدر:"لا نعتقد ذلك، ولكن فلننتظر لنرى".

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