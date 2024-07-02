ارقام "لافتة" لحجم الاستثمارات الاجنبية في لبنان!

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أشار تقرير "الاستثمار العالمي 2024" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد (UNCTAD)، إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان ارتفع بنسبة 25.26٪ في العام 2023 إلى 582 مليون دولار أميركي من 461 مليونًا في العام 2022.

وفي التفاصيل ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان بنسبة 24% خلال العام 2023 إلى ما يقرب من 655 مليون دولار أميركيّ من 527 مليونًا في العام 2022 ، لتشكل بالتالي0.86 ٪ تقريبًا من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، 0.05 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة حول العالم.

يأتي هذا الارتفاع في وقت انخفضت فيه حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة حول العالم بنسبة 2 ٪ في العام 2023 إلى نحو 1.33 ترليون دولار أميركي مقارنةً بنحو 1.36 ترليونًا في العام 2022.