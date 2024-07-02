توقيف فرد من عصابة سرقت عشرات السيارات والبحث جار عن الباقين

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، توصل الى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم بعمليات سرقة السيارات، ويدعى:ع. خ. (مواليد عام 1991، لبناني).

بتاريخ 13/6/2024، وبعد عمليات الرصد والتعقب التي قامت بها عناصر هذا المكتب والتي استمرت لحوالى الشهر، تمكنت من إلقاء القبض عليه.

بالتحقيق معه، اعترف باقدامه بالاشتراك مع آخرين على سرقة عشرات السيارات.



أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع القضاء المختص بناء على إشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.