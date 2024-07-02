اجتماع تنسيقي بين المدير العام للزراعة والرهبانية اللبنانية المارونية

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زار المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ، في مقر الرئاسة العامة في دير مار أنطونيوس غزير، في حضور النائب العام الاب جورج حبيقة، الآباء المدبرين ميشال أبو طقة وطوني فخري وأمين السر العام الاب طوني عيد والوكيل العام الاب شربل فياض . وجرى خلال الاجتماع عرض لمتابعة التعاون الزراعي مع الرهبانية واستثمار الاراضي الزراعية التابعة للرهبانية في كل البلدات اللبنانية و المشاريع الزراعية التي تقوم بها الرهبانية ومؤسسة اديار .

واشاد لحود "بجهود الرهبانية اللبنانية المارونية في تنفيذ المشاريع الزراعية وتطوير الزراعة وتسويق الانتاج الزراعي من خلال اديار وأراضي الرهبانية اللبنانية المارونية وجامعة الروح القدس الكسليك ومؤسسة أديار، وقد اصبحت الرهبانية نموذجا يحتذى به للابرشيات والرهبانيات في الاستثمار في القطاع الزراعي والحفاظ على الثروة الحرجية وتسويق الانتاج الزراعي في الاسواق المحلية والخارجية. ووجه في هذا المجال تحية الى كل من الاباتي محفوظ على التعاون مع وزارة الزراعة خلال رئاسته لجامعة الروح القدس الكسليك على مدى تسعة اعوام وللرئيس العام السابق الاباتي نعمة الله الهاشم على تعاونه وجهوده في الاستثمار في القطاع الزراعي على مدى عشرين عاما".

وشكر لحود الرهبانية على "خدمتها لابناء زحلة والبقاع على مدى اكثر من 250 عاما منذ العام 1771 في المجال الراعوي والروحي والانساني والتربوي والجامعي والزراعي والاجتماعي، وفي تشييد كنيسة مار شربل ومزار القديسة رفقا في زحلة وانشاء فرع لجامعة الروح القدس في زحلة وفي زراعة الاراضي". وحيا الرهبان الذين توالوا على رئاسة وخدمة دير مار أنطونيوس الكبير والكنائس والمزارات والرعايا والأراضي المرتبطة بالدير في زحلة والبقاع، اطال الله بعمر الاحياء ورحم نفوس الموتى".

وجدد الشكر "باسم ابناء زحلة للرهبانية على انتخابها ابن حي مار أنطونيوس في زحلة الاب ميشال أبو طقة الراهب المتميز بالتواضع والتقوى والنشاط والاندفاع والتضحية مدبرا عاما في مجمع الرئاسة العامة للرهبانية لاول مرة من زحلة" .