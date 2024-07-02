تلاسن وعراك بالأيدي ثمّ إطلاق نار بسلاح حربي!

حصل تلاسن في منطقة عيون السمك ـ الضنية في خلال وجود عائلتين، تطور إلى تضارب وعراك بالأيدي، ليقوم لاحقا أحد طرفي الإشكال بشهر أسلحة حربية وإطلاق النار بإتجاه الطرف الآخر، ما أدّى الى اصابة السيدة أ. ع. بطلق ناري في يدها وهي حامل.

كما أصيب زوجها ت. ع. بطلق ناري في قدمه، فضلا عن أضرار أصيبت بها سيارة "توك توك" يملكها الأخير.



وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الإشكال وملاحقة المتسببين به.