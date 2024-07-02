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ميقاتي يبحث في موضوع الرواتب والاجور..

2
JULY
2024
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا شارك فيه  وزير المال يوسف الخليل، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، خصص للبحث في موضوع الرواتب والاجور.

سليمان
وكان رئيس الحكومة إستقبل الرئيس ميشال سليمان وعرض معه الاوضاع العامة.

بخاري

كما استقبل  سفير المملكة العربية  السعودي وليد بخاري وبحث معه في المستجدات الراهنة اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

القرم

وإستقبل رئيس الحكومة وزير الاتصالات جوني القرم وبحث معه اوضاع الوزارة.
وأشار الوزير قرم بعد اللقاء الى زيارته  "الناجحة للصين، والاجتماع الذي عقده مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي(سيدكا) التي أعلنت بتخصيص نحو40 مليون دولار كمساعدات للبنان"، وقال: "اتفقت مع دولة الرئيس ميقاتي  بأننا سنحدد، بالتعاون  مع مجلس الإنماء والاعمار موعدا، وسنقدم  مشروعا ستعده مؤسسة " اوجيرو" للحصول على هذه المساعدات".
 

الصمد

واستقبل رئيس الحكومة رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد وعرض معه الاوضاع العامة.

عبود

كما التقى  محافظ بيروت مروان عبود وبحث معه شؤونا تتعلق بأوضاع العاصمة.

لقاء تشاوري

وعقد الرئيس ميقاتي لقاء تشاوريا ضم الوزراء: نجلا رياشي، هنري خوري، جورج كلاس، أمين سلام وجورج بوشيكيان.

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