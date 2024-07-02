سيدكا تخصص نحو 40 مليون دولار كمساعدات للبنان..!

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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي وخصص الاجتماع للبحث في موضوع الرواتب والاجور.

وكان رئيس الحكومة إستقبل الرئيس ميشال سليمان وعرض معه الاوضاع العامة.

كما استقبل سفير المملكة العربية السعودي وليد بخاري وبحث معه المستجدات الراهنة اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وإستقبل رئيس الحكومة وزير الاتصالات جوني القرم وبحث معه اوضاع الوزارة.

وأشار الوزير قرم بعد اللقاء الى زيارته الناجحة للصين، والاجتماع الذي عقده مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدكا) التي اعلنت بتخصيص نحو 40 مليون دولار كمساعدات للبنان، واتفقت مع دولة الرئيس ميقاتي بأننا سنحدد، بالتعاون مع مجلس الإنماء والاعمار موعدا، وسنقدم مشروعا ستعده مؤسسة “اوجيرو” للحصول على هذه المساعدات.

واستقبل رئيس الحكومة رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد وعرض معه الاوضاع العامة.

كما التقى محافظ بيروت مروان عبود وبحث معه شؤونا تتعلق بأوضاع العاصمة.

وعقد الرئيس ميقاتي لقاء تشاوريا ضم الوزراء السادة: نجلا رياشي، هنري خوري، جورج كلاس، أمين سلام وجورج بوشيكيان.