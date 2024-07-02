ارتفاع في الحرارة..

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل اضافي في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح احيانا.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الخميس حيث يتحول الى حار نسبيا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، ومن المتوقع ان يعود الى الاعتدال يوم السبت بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز على السواحل التركية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .

تحذير: نحذر من التعرض لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية ومن ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال في السيارات المقفلة، كما نحذر رواد البحر من ارتفاع الموج أحيانا بخاصة يوم الثلاثاء ومن خطر تشكل التيارات المائية على الشواطىء الرملية بشكل خاص .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل و تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل اضافي في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحيانا.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل ، حيث تلامس ال 35 درجة بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الشعور بالحر .

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما تبقى مرتفعة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصل لحدود ال 37 درجة كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 25 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 27 درجة، في الداخل من 18 إلى 33 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 35كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة

-الضغط الجوي: 754 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5،30

-ساعة غروب الشمس: 19،53