سفيرة قبرص أكدت موقف بلادها عدم السماح بإستخدام أراضيها كمنطلق لأعمال حربية ضد لبنان!

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إلتقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة في مجلس النواب سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو التي أكدت موقف بلادها الرسمي لناحية عدم السماح بإستخدام الأراضي القبرصية كمنطلق لأعمال حربية ضد لبنان.

وتم البحث في الوضع الأمني جنوبًا وحجم الأضرار نتيجة استمرار العدوان مجددًا، وتمسك لبنان بتطبيق القرار الدولي ١٧٠١.

وأملت السفيرة القبرصية الوصول الى تسوية سياسية لإنهاء الحالة الراهنة.

وتطرق البحث أيضًا الى ملف النزوح الذي ينعكس بشكل كبير على لبنان وقبرص. وقد أبدت السفيرة تفهمها الكامل للموقف اللبناني الساعي الى إيجاد حل مستدام لهذا الملف.

ونوه الطرفان بالعلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والحرص على تحصين هذه العلاقة.