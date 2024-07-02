الحلبي "ينفي" حصول تسريب لأي مسابقة في الامتحانات الرسمية!

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انتقد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، "تصويب الإعلام على الشوائب بدل التصويب على تحقيق الانجازات، واعتبر ان الانجاز الوطني والتربوي الأكبر هو انجاز وزارة التربية للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في هذا الزمن المستحيل، وتمكين الطلاب من الحصول على شهادة تخوّلهم الانتقال من المرحلة الثانوية الى مرحلة التعليم العالي".



وأشار في حديث لِـ"صوت لبنان" الى، ان "ما حصل من تأخير في توزيع المسابقات يُتابع من خلال التحقيق الإداري الذي بدأ والذي ستقرر نتائجه امكانية الملاحقة القضائية، نافيًا حصول اي تسريب لأي مسابقة، وأوضح ان جزءا من التأخير أتى نتيجة توصيف الامتحانات والتغيير في طريقة طرح الأسئلة".



ولفت الحلبي إلى، ان "التصويب على وزارة التربية واستخدام الأقلام المأجورة هي محاولات لضرب قطاع التربية اسوة بغيره من القطاعات وبهدف توزيع الإفادات بدل الحصول على الشهادات الرسمية، ووجه الحلبي التحية الى اهالي الجنوب على مقاومتهم في التربية".

وأكّد، ان "مستوى الشهادة الرسمية سيكون أعلى من السنتين السابقتين وان تحقيق العدالة تم من خلال الاسئلة الاختيارية في زمن المستحيلات.