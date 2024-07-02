غانتس: الدولة اللبنانية ستدفع ثمن أفعال "الحزب"!

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تجدَّد، أمس، التخوف من توسع الحرب على جبهة لبنان بين إسرائيل و"حزب الله"، خصوصاً مع ازدياد الأصوات الإسرائيلية المنادية بتوسعتها، وذلك غداة إصابة 18 جندياً إسرائيلياً في موقع بالجولان استهدفته مُسيرة انقضاضية أطلقها "حزب الله".



وقال زعيم المعارضة في إسرائيل بيني غانتس: "على حزب الله أن يقرر ما إذا كان لبنانياً أم إيرانياً، أو سيدفع الثمن".



ورأى غانتس، أن "عدم التسوية على حدودنا الشمالية يعني أن الدولة اللبنانية ستدفع ثمن أفعال حزب الله".

إلا أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال: "نركز الجهود كي لا تنتقل الحرب في غزة لحرب في شمال إسرائيل (جنوب لبنان)، وأعتقد أن جميع الأطراف لا ترغب في حرب كهذه".



وفي الشأن الفلسطيني، جدد إفراج إسرائيل عن مدير مستشفى "الشفاء" الطبي، محمد أبو سلمية، بعد نحو 7 أشهر على اعتقاله من قطاع غزة، الاتهامات المتلاحقة لتل أبيب بـ"تعذيب الأسرى"، والأوضاع المأساوية للمسجونين لديها. وأثارت واقعة الإفراج عن أبو سلمية أيضاً عاصفة في إسرائيل؛ إذ تنصل مسؤولون في حكومة نتنياهو وأجهزة أمنية من مسؤولية اتخاذ القرار.