عماد مرمل-

شكّل إعلان جامعة الدول العربية عن إلغاء قرار سابق لها بتصنيف «حزب الله» منظمة ارهابية مفاجأة للبعض وصدمة للبعض الآخر في الداخل اللبناني، الذي يعاني كثيرون فيه قصوراً في استشراف المتغيّرات الإقليمية ومواكبتها.

هذا التحوّل في سلوك الجامعة العربية حيال «حزب الله»، بعد سنوات من العداء والقطيعة، حرّض على طرح مجموعة من الأسئلة حول الدوافع والأهداف والمنطلقات والتوقيت، وسط حيرة وذهول اصابا خصوم الحزب في لبنان، ممن كانوا يفترضون انّ ما بينه وبين النظام الرسمي العربي يستعصي على اي احتواء، علماً انّ هؤلاء يقدّمون أنفسهم على أساس انّهم الحلفاء الطبيعيون لهذا النظام والمتماهون مع خياراته وسياساته، فإذا بهم شعروا فجأة كـ»الزوج المخدوع» الذي لا يعلم ما الذي يدور حوله.

بالتأكيد، لا تصح المبالغة في تفسير أبعاد خطوة الجامعة وتحميلها ما لا تحتمله، لكن من شأنها على الاقل ان تساهم في إعادة مدّ جسور الحوار وتنظيم الخلاف مع الحزب، بعدما أثبتت سياسة «العزل» خلال السنوات الماضية انّها غير مجدية.

ويبدو انّ العرب أجادوا هذه المرّة قراءة الوقائع وموازين القوى في الإقليم، وتعاملوا معها ببراغماتية وواقعية، بعيداً من المكابرة التي طبعت مقاربات جزء منهم لملفات المنطقة وللمحور الآخر فيها، والذي يشكّل «حزب الله» رأس حربته.

ووفق تقديرات المطّلعين واستنتاجاتهم، فإنّ انفتاح الجامعة على الحزب، يوحي أنّ العرب يأخذون في الاعتبار حيوية الدور الاقليمي لأمينه العام السيد حسن نصرالله، الذي له تأثير على حركة «حماس» و»الحوثيين» والعراقيين والسوريين وحتى الإيرانيين، ربطاً بكونه صاحب وزن ثقيل في هذا المحور.

وبالنسبة إلى السياق الذي اندرجت ضمنه «مبادرة» الجامعة العربية اللافتة نحو «حزب الله»، يؤكّد العارفون انّ الأمانة العامة للجامعة لا تعمل من دون رعاية مصر او مظلتها، وبالتالي فإنّ اعلان أمينها العام المساعد حسام زكي من بيروت عن إلغاء توصيف «الحزب» بأنّه ارهابي، لا يمكن أن يتمّ من دون مباركة القاهرة وتغطيتها.

ويلفت هؤلاء إلى انّ العلاقة بين مصر و«الحزب» تحسنت كثيراً في الآونة الاخيرة، وهذا ما عكسته زيارة السفير المصري في بيروت لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ضمن إطار التشاور الرئاسي.

صحيحٌ، انّ الحزب والقاهرة يختلفان في شأن مسائل عدة، من بينها النظرة إلى حركة «حماس»، لكن ذلك لا ينفي انّ هناك في المقابل تقاطعات حول قضايا عدة، أهمها في هذه المرحلة انّ كلاهما يرفض اي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة الى مصر أو غيرها، وبالتالي فإنّ القاهرة تجد على المستوى الاستراتيجي انّ المعركة التي يخوضها الحزب إسناداً لغزة، انما تصبّ في خانة مواجهة مشروع التهجير.

كذلك، لا يمكن تجاهل تأثير التحسن المتزايد في العلاقات المصرية ـ الإيرانية على قرار الجامعة العربية بالعدول عن وسم الحزب بالارهاب.

وخلال اللقاء الذي جمع زكي مع رعد في الضاحية الجنوبية، أكّد الأول للثاني، وفق المطلعين، التقدير الكبير للدور الذي تؤديه المقاومة على جبهة الجنوب دعماً لغزة، مؤكّداً الوقوف إلى جانب لبنان في مواجهة اي عدوان إسرائيلي واسع.

وضمن المقدّمات التمهيدية لموقف الجامعة الجديد من الحزب، يتوقف العارفون أيضاً عند التطور الايجابي المستجد على العلاقات الإيرانية ـ البحرينية ومبادرة المنامة اخيراً الى إطلاق نحو 1000 معتقل شيعي، كإشارة حسن نية من قبلها.

ولا يستبعد هؤلاء أن تلجأ دول عربية كانت توجد بينها وبين الحزب عداوة او خصومة، الى استئناف التواصل معه لاحقاً، في شكل او بآخر، كالسعودية والاردن، علماً انّه سبق لمسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا أن زار دولة الإمارات العربية المتحدة قبل فترة قصيرة.

على أنّ ضخ الحرارة مجدداً في «سلك» الجامعة ـ الحزب لا ينفصل أيضاً عن دينامية الاتفاق الإيراني - السعودي الذي لا يزال صامداً، وعن استئناف عدد من الدول الخليجية علاقاتها الديبلوماسية بدمشق.

أما «حزب الله»، فقد تلقف قرار الجامعة بإيجابية، على قاعدة «هم خاصمونا وهم صالحونا»، وهو يأمل في أن ينعكس هذا المسار إيجاباً على ظروف الشيعة اللبنانيين في الدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً.