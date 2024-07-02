شركات تعلّق رحلاتها من بيروت وإليها؟!

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وسط هذه الأجواء تواصلت ترددات التحذيرات من احتمال اندلاع حرب في لبنان إذ كان جديدها إعلان شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” تعليق رحلاتها الليلية من بيروت وإليها حتى نهاية تموز (يوليو) بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

ولكن المدير العامّ للطيران المدنيّ في مطار بيروت فادي الحسن، أكد لـ”النهار” أنّ شركة “لوفتهانزا” لم توقف رحلاتها إلى بيروت، بل تمّ تحويل الرحلات الليليّة إلى نهاريّة.

وفي وقت لاحق أعلنت السفارة الأميركية في بيروت انها أخذت علماً بتعديل رحلات الخطوط الجوية السويسرية ما أدى الى الغاء عدد من الحجوزات في وقت قصير. وبناء عليه دعت السفارة الأميركية رعاياها الى مراجعة مواعيد رحلاتهم التي قد تتغير من دون انذار، وأعادت السفارة تذكير مواطنيها بتجنّب السفر الى لبنان بسبب الأوضاع الأمنية التي قد تتبدل بسرعة.