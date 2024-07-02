الوطن السورية: السلطات اللبنانية توقف 30 سورياً بجرم دخول لبنان خلسة

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الوطن السورية: أوقفت السلطات اللبنانية سائق «فان» و30 سورياً بينهم نساء وأطفال كانوا على متنه بجرم الدخول خلسة إلى لبنان، في وقت أصدرت وزارة الداخلية المصرية قراراً بترحيل أربعة سوريين، وذلك استناداً إلى قانون دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته.

وتحدثت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني- شعبة العلاقات العامة في بيان أمس، عن العمل الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سورية إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وقالت: إنه «نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من مخفر برقايل التابع لفصيلة مشمش في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 29-6-2024، من ضبط «فان تويوتا» من دون لوحات، في بلدة برقايل العكارية، وعلى متنه 30 شخصاً من الجنسية السورية (نساء ورجال وأطفال)، كانوا قد دخلوا خِلسةً إلى لبنان.

وأضافت في بيانها: إن الدورية أوقفت سائق «الفان»، ويدعى: ح. ع. (مواليد عام 1990، لبناني)، بجرم تهريب أشخاص، مشيرة إلى أن «التحقيق مستمر مع السائق، وسيتم تسليم الموقوفين إلى المرجع المعني، تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم، عملاً بإشارة القضاء المختص».