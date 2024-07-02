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مصدر ديبلوماسي عربي: «الخُماسية» تتحرك بأفكار جديدة

2
JULY
2024
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الأنباء الكويتية: أكد مصدر ديبلوماسي عربي لـ«الأنباء» ان اللجنة الخماسية أعادت تشغيل محركاتها الهادفة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، بعد أن تريثت في مهامها إفساحا في المجال أمام المبادرات والمساعي المحلية التي لم تثمر حتى الآن أي تقدم يذكر. وقال: «هناك أفكار جديدة لدى اللجنة الخماسية تتلاقى مع أصحاب المبادرات والمساعي المحلية، سيتم تسويقها لدى الأطراف السياسية المعنية بالملف الرئاسي، وهي فرصة جديدة لتحريك هذا الملف بطروحات متنوعة ينتظر بلورتها في الأيام المقبلة، بعقد سلسلة لقاءات تشاورية لخرق الجمود الرئاسي».

 

وأشار المصدر إلى أن «عمل اللجنة الخماسية محصور في المساعدة لانتخاب رئيس للجمهورية، فيما مهمة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين تتعلق بترسيم الحدود والتوصل إلى اتفاق لوقف النار في جنوب لبنان.

 

أما المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان فيسهم في الحل لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان وتنفيذ الإصلاحات اللازمة للتعافي».

 

وكشف عن ان البيانات الصادرة عن بعض الدول بمطالبة مواطنيها مغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل، هو إجراء طبيعي لأن الدول تخشى توسع الحرب وفقدان السيطرة عليها، ما يعرض مواطنيها للخطر.

 

وهذا التخوف من الدول يبدد الآمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وينسحب تاليا على جنوب لبنان».

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