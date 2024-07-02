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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 2 تموز 2024

2
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الأخبار: المقاومة للعدو: لكل مرحلة مفاجآتها

المخابرات الألمانية في حارة حريك مجدّداً: زيارة استطلاع لتفادي الحرب الشاملة
الجامعة تتبرّأ من موقف زكي بعد ضغوط سعودية وأميركية

 

 

 

النهار: تصاعد التعبئة لمنع الحرب: تسليم الجيش فوراً

 

 

 


الجمهورية: واشنطن تدفع إلى حل "العودتين"
إسرائيل تهول بجدار الصوت

 

 

 


البناء: خيار أردوغان نحو سورية يفجّر علاقته بالميليشيات… وحرق أعلام وبيوت / نتنياهو يعلن الاستعداد لمرحلة انسحاب في غزة أملاً بتخفيض التصعيد شمالاً / اليمن يعلن عمليّات نوعيّة باستهداف سفن تجارية وحربيّة في الأحمر والهندي

 

 

 


اللواء: «هدف سياحي» في مرمى التوتر.. وتناقض أميركي بين رفض الحرب وعدم السفر إلى لبنان
زكي يتراجع والمعارضة لإعلان الطوارئ في الجنوب.. و«موعد ألماني» للهجوم العسكري

 

 

 


الديار: بكركي ترفض تحريض السفراء على حزب الله: مقاومة وليس ارهابيا
الجيش الاسرائيلي في أزمة... نقص في العديد والعتاد ومئات الاستقالات

 

 

 


l'orient le jour: Baha’ Hariri, un (énième) retour semé d’embûches

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: ردود فعل متباينة على فوز اليمين القومي بالانتخابات التشريعية الفرنسية

 

 

 


الأنباء الكويتية: هدوء جبهة الجنوب مرتبط بمراحل قد تكون طويلة للحرب في غزة
مصدر ديبلوماسي عربي لـ «الأنباء»: «الخُماسية» تتحرك بأفكار جديدة تتلاقى مع أصحاب المبادرات والمساعي المحلية

 

 

 

الوطن السورية: تعزيزات عسكرية كبيرة.. إغلاق للمعابر.. إزالة لأعلام الاحتلال وهجمات على قواعده … الشمال السوري يشتعل في وجه المحتل التركي

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