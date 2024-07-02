عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 2 تموز 2024

الأخبار: المقاومة للعدو: لكل مرحلة مفاجآتها
المخابرات الألمانية في حارة حريك مجدّداً: زيارة استطلاع لتفادي الحرب الشاملة
الجامعة تتبرّأ من موقف زكي بعد ضغوط سعودية وأميركية
النهار: تصاعد التعبئة لمنع الحرب: تسليم الجيش فوراً
الجمهورية: واشنطن تدفع إلى حل "العودتين"
إسرائيل تهول بجدار الصوت
البناء: خيار أردوغان نحو سورية يفجّر علاقته بالميليشيات… وحرق أعلام وبيوت / نتنياهو يعلن الاستعداد لمرحلة انسحاب في غزة أملاً بتخفيض التصعيد شمالاً / اليمن يعلن عمليّات نوعيّة باستهداف سفن تجارية وحربيّة في الأحمر والهندي
اللواء: «هدف سياحي» في مرمى التوتر.. وتناقض أميركي بين رفض الحرب وعدم السفر إلى لبنان
زكي يتراجع والمعارضة لإعلان الطوارئ في الجنوب.. و«موعد ألماني» للهجوم العسكري
الديار: بكركي ترفض تحريض السفراء على حزب الله: مقاومة وليس ارهابيا
الجيش الاسرائيلي في أزمة... نقص في العديد والعتاد ومئات الاستقالات
l'orient le jour: Baha’ Hariri, un (énième) retour semé d’embûches
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ردود فعل متباينة على فوز اليمين القومي بالانتخابات التشريعية الفرنسية
الأنباء الكويتية: هدوء جبهة الجنوب مرتبط بمراحل قد تكون طويلة للحرب في غزة
مصدر ديبلوماسي عربي لـ «الأنباء»: «الخُماسية» تتحرك بأفكار جديدة تتلاقى مع أصحاب المبادرات والمساعي المحلية
الوطن السورية: تعزيزات عسكرية كبيرة.. إغلاق للمعابر.. إزالة لأعلام الاحتلال وهجمات على قواعده … الشمال السوري يشتعل في وجه المحتل التركي