عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 2 تموز 2024

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الأخبار: المقاومة للعدو: لكل مرحلة مفاجآتها

المخابرات الألمانية في حارة حريك مجدّداً: زيارة استطلاع لتفادي الحرب الشاملة

الجامعة تتبرّأ من موقف زكي بعد ضغوط سعودية وأميركية





النهار: تصاعد التعبئة لمنع الحرب: تسليم الجيش فوراً



الجمهورية: واشنطن تدفع إلى حل "العودتين"

إسرائيل تهول بجدار الصوت



البناء: خيار أردوغان نحو سورية يفجّر علاقته بالميليشيات… وحرق أعلام وبيوت / نتنياهو يعلن الاستعداد لمرحلة انسحاب في غزة أملاً بتخفيض التصعيد شمالاً / اليمن يعلن عمليّات نوعيّة باستهداف سفن تجارية وحربيّة في الأحمر والهندي



اللواء: «هدف سياحي» في مرمى التوتر.. وتناقض أميركي بين رفض الحرب وعدم السفر إلى لبنان

زكي يتراجع والمعارضة لإعلان الطوارئ في الجنوب.. و«موعد ألماني» للهجوم العسكري



الديار: بكركي ترفض تحريض السفراء على حزب الله: مقاومة وليس ارهابيا

الجيش الاسرائيلي في أزمة... نقص في العديد والعتاد ومئات الاستقالات



l'orient le jour: Baha’ Hariri, un (énième) retour semé d’embûches



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: ردود فعل متباينة على فوز اليمين القومي بالانتخابات التشريعية الفرنسية



الأنباء الكويتية: هدوء جبهة الجنوب مرتبط بمراحل قد تكون طويلة للحرب في غزة

مصدر ديبلوماسي عربي لـ «الأنباء»: «الخُماسية» تتحرك بأفكار جديدة تتلاقى مع أصحاب المبادرات والمساعي المحلية

الوطن السورية: تعزيزات عسكرية كبيرة.. إغلاق للمعابر.. إزالة لأعلام الاحتلال وهجمات على قواعده … الشمال السوري يشتعل في وجه المحتل التركي