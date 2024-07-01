living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ لبنان بين الترقب الجنوبي وإعادة تحريك الملف الرئاسي..

1
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 تستمر الأنظار اللبنانية موجهة إلى الجنوب وجبهته المشتعلة يومياً بالغارات والقصف الإسرائيليَين، على الرغم من بعض إشارات التهدئة الصادرة في شكل خاص من الولايات المتحدة. ذلك أن جنون حكام إسرائيل ومصالحهم الشخصية ولو أحرقوا كل جوارهم، تبقى التهديد الأبرز لأي علمية حرص على التهدئة في الجنوب وحصر الحرب وعدم توسعها إلى أن تكون شاملة وفي شكل أكثر عنفاً.

كما أن الحديث الإسرائيلي المتواتر عن اقتراب انتهاء المرحلة الثانية من الحرب، بالتوازي مع ما أعلنه رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو لجهة ما وصفه بتدمير القدرات العسكرية لحركة حماس، من شأنه رفع وتيرة الترقب لبنانياً، وما إذا كان ذلك سيقود إلى الضغط في اتجاه توسيع العدوان على لبنان.

في هذا الوقت، تبقى الملفات ومنه رئاسة الجمهورية قيد المعالجة البطيئة. غير أن المعلومات تشير إلى إعادة تحريك هذا المسار، مع إصرار الكتل الضاغطة في اتجاه التوافق والإنتخابات، على تفعيل التشاور والتواصل فيما بينها، وتحديداً التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي وكتلة "الإعتدال".

على خط مواز، أظهرت زيارة رئيس "التيار" جبران باسيل عكار، قدرة السياسات التفاهمية والتواصل اللبناني الناجح، على عبور الحواجز الطائفية والمناطقية، مع كل ما عملته هذه الزيارة من دلالات في الإنفتاح وبحث الملفات اللبنانية الوجودية والإنمائية، من زاوية الحرص على مصلحة لبنانية وطنية عليا، تعلو مصالح الطوائف والمناطق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   