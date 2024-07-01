الحلبي يعدل موعد امتحانات "الكولوكيوم"!

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي تعديل موعد امتحان كولوكيوم للعام 2024 - الدورة الأولى ، وجاء في نص التعديل: "عطفاً على المذكرة الإدارية رقم 20/2024 تاريخ 26/6/2024 (إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية)".



وأَضاف، "عطفاً على القرار رقم 389/م/2024 تاريخ 7/5/2024 (تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2024 - الدورة الأولى)، يُعلن وزير التربية والتعليم العالي عن تعديل موعد الامتحان الخطي لاختصاص الطب العام، لامتحان الكولوكيوم لدورة العام 2024 الأولى، ليصبح كالآتي:



"اليوم: الثلاثاء

التاريخ: 9/7/2024



الساعة: 11:00

الاختصاص: الطـب العــام

نوع الامتحان: خطي

مركز إجراء الامتحانات: مبنى كلية العلوم الطبية الجامعة اللبنانية - الحدت".



بدلاً من:



"اليوم: الاثنين

التاريخ: 8/7/2024

الساعة: 11:00

الاختصاص: الطـب العــام

نوع الامتحان: خطي

مركز إجراء الامتحانات: مبنى كلية العلوم الطبية الجامعة اللبنانية - الحدت".



ومن جهة ثانية أعلن الوزير الحلبي تمديد مهلة تقديم الطلبات إلى امتحانات الكولوكيوم في كل الاختصاصات العائدة للدورة الأولى للعام 2024 ، وجاء في نص التمديد: "تعلن المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي عن تمديد مهلة تقديم الطلبات إلى امتحانات الكولوكيوم في جميع الاختصاصات، العائدة للدورة الأولى للعام 2024، يومين إضافيين كالآتي: الثلاثاء 2/7/2024 خلال الدوام الرسمي، والأربعاء 3/7/2024 خلال الدوام الرسمي".



وأضاف، "تُقدم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم في الاختصاصات المذكورة أعلاه عبر الرابط الإلكتروني التالي الخاص بقسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي: https://dghe.mehe.gov.lb، وذلك مباشرة من قبل أصحاب العلاقة، فيما خصّ المتخرّجين والطلاب المرشحين للتخرّج في نهاية الفصل الدراسي الحالي (ربيع 2024) من مؤسسات تعليم عالٍ عاملة خارج لبنان، ومن قبل مندوب الجامعة/الكلية المعنية، فيما خص المتخرّجين والطلاب المرشحين للتخرّج في نهاية الفصل الدراسي الحالي (ربيع 2024) من مؤسسات تعليم عالٍ خاصة عاملة داخل لبنان".



وتابع نص التمديد، "مع الإشارة إلى أن الرابط سوف يغلق عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء في 3/7/2024، وإلى ضرورة قيام المرشحين بتقديم ملف الترشيح ورقياً، متضمناً المستندات المطلوبة، مباشرة، أو عبر أحد أفراد العائلة (الجدّين، الوالدين، الأبناء، الإخوة، الأخوات)، إلى أمانة سر قسم الكولوكيوم والمعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي في المبنى المركزي لوزارة التربية والتعليم العالي (الأونيسكو، ساحة حبيب أبي شهلا، الطابق السادس)".



وختم: "لمعرفة المستندات المطلوبة، يرجى مراجعة الإعلانات الصادرة بتاريخ 7/5/2024 تحت الأرقام 2964/11 و 2966/11 و 2968/11".