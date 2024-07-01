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أولمرت: إذا اندلعت حرب شاملة مع "الحزب" ستعاني إسرائيل ألمًا لم تشهده!

1
JULY
2024
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شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت على أن اندلاع حرب شاملة مع "حزب الله" ستكون فكرة سيئة لأن "إسرائيل ستعاني من ألم لم تشهده في تاريخها"، بحسب "روسيا اليوم".

وقال في حديث لشبكة CNN الأميركية: "إذا اندلعت حرب شاملة في الشمال من المرجح أن يختفي لبنان، سيكون هناك دمار شامل، لدينا القدرة على القيام بذلك لكن في الوقت نفسه إذا استخدم حزب الله كل القوة، وهو سيستخدمها، ستعاني إسرائيل من ألم أكبر من أي وقت مضى في تاريخ مواجهاتنا مع الدول العربية".

وأكد أنه "بمعنى آخر ليس هناك مصلحة لإسرائيل وليس هناك مصلحة لحزب الله في الدخول في حرب شاملة، يمكننا التوصل إلى اتفاق، فذلك يتطلب الحكمة والصبر والمثابرة وضبط النفس"، مشيرا إلى أن "كلا الجانبين لا يملكان الكثير منها في الوقت الحالي لذا فهذه مشكلة".

وردا على سؤال من هو القائد الأفضل لإسرائيل قال أولمرت: "لا أعرف اسمه بعد، لقد حان الوقت ليكون الشخص في منصب قيادي. الشيء الوحيد المتوقع ربما أكثر من أي شيء آخر هو قدرته على اتخاذ قرار. قد يكون متناقضا تمام مع كل ما كان يقف من أجله ويناضل من أجله ويدافع عنه طوال حياته، إذا كان هذا هو الشيء الصحيح في الوقت المناسب لأمته".

أضاف: "أبحث عن شخص في إسرائيل بمنصب قيادي محتمل تكون لديه الشجاعة للتقدم والقول نعم أعلم أن هذا قد لا يحظى بشعبية كاملة في هذا الوقت، ولكن ما نحتاجه إليه الحل السياسي، نحن بحاجة إلى صنع السلام مع الفلسطينيين، يمكننا أن نقاتل إلى الأبد ويمكننا أن نحتل إلى الأبد لكن هذا لن يقودنا إلى أي مكان، ما يتعين علينا القيام به هو السلام الآن وأنا على استعداد للقتال من أجل ذلك وتحقيقه، وأحتاج إلى دعم الناس".

ورأى أنه "مع هذا النوع من الشجاعة والقيادة والرؤية هناك فرصة لكسب الأغلبية. من سيفعل ذلك؟ لننتظر ونرى".

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