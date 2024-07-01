المسؤول الاعلامي في بكركي يكشف: سفراء طلبوا من البطريرك وصف "الحزب" بالارهابي ورفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً!

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قال المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض في حديث لـ الجديد إنّ "لا نية باستهداف حزب الله ولا بوصفه بالارهابي والبطريرك لم يقصد حزب الله ولا المقاومة في الجنوب التي نقدر كل تضحياتها وما انجزته من انتصارات كانت محقة وتحية الى كل الشهداء الذين يسقطون في الجنوب."

وأضاف غياض: "التواصل بين بكركي وحزب الله مستمر ولو كان البطريرك اعتبر حزب الله ارهابي لأوقف التواصل معه لأنه لا يحاور ارهابيين."

وكشف أنّ "سفراء طلبوا من البطريرك وصف حزب الله بالارهابي وقد رفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً مؤكداً ان الحزب فريق لبناني."