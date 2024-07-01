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رياح ناشطة أحيانًا.. وتحذير من ارتفاع الموج!

1
JULY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا وتبقى الحرارة دون تعديل يذكر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طيلة هذا الاسبوع مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.  

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24  و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .

تحذير:  نحذر من التعرض لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية ومن ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال في السيارات المقفلة، كما نحذر رواد البحر من ارتفاع الموج أحيانا بخاصة يوم الثلاثاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا.
الثلاثاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا وتبقى الحرارة دون تعديل يذكر .
الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا.
الخميس:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا في الداخل حيث تتجاوز معدلاتها الموسمية، بينما تستقر على الساحل مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الشعور بالحر .

-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية:   جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %
-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
-الضغط الجوي:755 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   5,30
-ساعة غروب الشمس:  19,53

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