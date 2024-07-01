مدرسةٌ "كبيرة" تقفل أبوابها!

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أعلنت مدرسة العائلة المقدّسة في عبرين في بيان لأولياء طلّابها، أنه "بعد أعوام من محاولات التأقلم وتخطي صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تضع المدرسة في عجز مالي متراكم، ومع تدني قيمة المساهمات التي تعطيها الدولة اللبنانية للمدارس المجّانيّة وتأخّرها الدّائم عن سدادها في مواعيدها، لم تعد المدرسة قادرة على تأمين رواتب وأجور الأساتذة والموظفين والإداريين، ولا على تأمين المصاريف التشغيلية للمدرسة، من كهرباء ومازوت وصيانة وغيرها".

وأوضحت انها اضطرت "للوصول إلى القرار الذي يصعب علينا جميعاً، والذي هو موضوع رسالتنا إليكم اليوم، أي قرار إقفال مدرستنا في عبرين".