الأنباء الكويتية: الإفادة من فصل الصيف... والسياحة في لبنان

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الأنباء الكويتية: تمضي البلاد بعيدا من مشهد الحرب القائمة في جنوبها، والمهددة بالتوسع في أي لحظة. ويمضي أهلها في الإفادة من فصل الصيف والسياحة الداخلية، دون الخشية من إنفاق أموالهم المكدسة في البيوت، بعدما ذاقوا «سرقة العصر» في نهاية 2019 بتبخر ودائعهم المالية في المصارف، وعدم وجود بوادر في استعادة القليل منها في المدى المنظور.

لذا ينفقون أموالهم للإفادة منها بعيدا عن الادخار الطويل الأمد. وفي أي حال فالأموال والمقتنيات الثمينة موجودة في أيديهم ولا يقصدون المصارف إلا لإنجاز معاملات تتعلق بتجديد الملفات عبر تحديث المعلومات.

ويعيش اللبنانيون يومياتهم غير آبهين بأزيز الطائرات الإسرائيلية وأصوات المدافع التي تجعل النوم صعبا على الأهالي الصامدين في بلدات وقرى المواجهة الحدودية.