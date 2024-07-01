"إسرائيل" تهدد حزب الله بحرب «حاسمة»

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

صعّدت إسرائيل لهجتها ضد «حزب الله» بشن حرب «حاسمة وسريعة» عليه، في حين نفّذ طيرانها الحربي استعراضاً جوياً فوق مناطق جبل لبنان وصلت أصداؤه إلى بيروت وضواحيها، وذلك بعد غارات أسفرت عن مقتل 3 عناصر من الحزب في جنوب لبنان.



وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع «حزب الله». وأضاف: «لا يُستخفُّ بالثمن المتوقع لحرب مع لبنان، لكن أي ثمن تدفعه إسرائيل، اليوم، سيكون أقل بكثير مما ستدفعه بالمستقبل إن لم نتحرك».

في هذه الأثناء، استمر القصف المتبادل في جنوب لبنان، حيث قتلت إسرائيل 3 عناصر من الحزب، في غارتين على بلدتيْ حولا وكفركلا، وردَّ «حزب الله» بإطلاق صواريخ ثقيلة من طرازيْ «بركان» و«فلق» تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، قائلاً إنه حقق فيها إصابات مؤكَّدة.

كذلك أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن «عدة مُسيّرات اخترقت الأجواء في منطقة الجولان». وقالت إن الهدف العسكري في الجولان، الذي تعرّض لهجوم بمُسيّرات انقضاضية «يُستهدف لأول مرة».