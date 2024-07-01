عناوين الصحف ليوم الاثنين 1 تموز 2024

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الأخبار: «المرحلة الثالثة»: نحو حرب «لا نهائية» في غزة

أيّ إسناد تحتاج إليه غزة اليوم؟



الديار: تخبط اسرائيلي بشأن الحرب على لبنان

الملف الرئاسي في غيبوبة... حزب الله لبكركي: ما قيل جرحنا في الصميم



اللواء: دفاعات الاحتلال تفشل أمام المسيَّرات.. وضربة موجعة في الجولان

انطباعات إيجابية لزيارة ميقاتي الجنوبية.. والملف الرئاسي إلى الواجهة من عين التينة إلى باريس

البناء: الانتخابات الفرنسية تطوي صفحة ماكرون وتفتح طريق اليمين نحو روسيا وسورية / الإجماع العربي للتقرّب من المقاومة بعد تصحيح خطأ صفقة القرن بتصنيفها إرهاباً / الاحتلال يعترف بالفشل العسكري وعشرات القتلى والجرحى في غزة وجبهة لبنان



النهار: قلقٌ فرنسي من حرب نتنياهو بعد خطاب الكونغرس



الجمهورية: إنحسر التهديد لصالح الحلول الدبلومسية

"التجمع الوطني" يتصدر... وماكرون لمواجهته

l'orient le jour: L'extrême droite largement en tête au premier tour des législatives, le camp de Macron en troisième position



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: تقديرات أولية تشير إلى اكتساح اليمين المتطرف الانتخابات التشريعية الفرنسية



الأنباء الكويتية: لا قلق في بيروت من تحذيرات «البلدان الثانية» للبنانيين مزدوجي الجنسية «لأن الإجلاء البحري قائم»

ارتياح أحدثته مساعي التهدئة يعيد الاتصالات باتجاه الاستحقاق الرئاسي



الوطن السورية: «قسد» تغلق المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بمناطق الحكومة! … الجيش يتصدى لهجمات «داعش» والحربي يغير على مخابئه في البادية