جولة شاملة لباسيل في عكار بعناوين التضامن الوطني والتفاعل المسيحي - الإسلامي واللامركزية: الحضور الشعبي والسياسي يؤكد كسر "التيار" محاولات الحصار

جال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على قرى وبلدات عكارية، وشارك في الجولة نائبا عكار اسعد درغام وجيمي جبور ونائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، واعضاء المجلس السياسي في "التيار" وليد الاشقر واحمد سويد وحيدر عيسى، ومنسق هيئة قضاء عكار في "التيار" علاء مخول، إضافة إلى عدد من الفعاليات العكارية.

استهل باسيل جولته بترويقة اقامها رئيس بلدية الجديدة أيمن عبدالله على شرفه. بعدها زار منزل الوزير السابق يعقوب الصراف، حيث أكد التلاقي مع ما يمثله الصراف من نظافة كف في مواجهة الفساد.

البيت الارثوذكسي

والمحطة الثالثة كانت في البيت الارثوذكسي في منيارة. ومن هناك أشار الى اننا " أينما ذهبنا في العالم نعود للبنان وكلما عدت الى هنا افرح وأجد العاطفة والاصالة اللبنانية والعافية واتمنى ان نعيش هذا الشي أكان بعكار او في التيار".

واكد باسيل أن فكرة العائلة في العالم مستهدفة وكل الحركات غير الطبيعية هدفها ضرب العائلة، وقال: اتمنى ان تكون واحدة من مهمتنا أن نتحدث عن الإنسان والعائلة".

وشدّد باسيل على أننا اليوم مهددون بسبب اسرائيل وجميعنا نسأل السؤال نفسه حول حدوث الحرب، مؤكدا اننا ضد اي سياسة تأتي بالحرب.

واضاف: صحيح نعمل لمنع الحرب عن لبنان ولكن هذا لا يعني الاستسلام، وسواء ووقعت الحرب أم لا لبنان سيخرج منها منتصراً ولو بكلفة مرتفعة، معتبرا أن الحرب هي فشل للإنسان ونتيجة الحرب ستكون انتصاراً للبنان. ولفت الى ان الخوف هو من الحروب الأخرى لتغيير الهوية وغيرها وهذا الأمر ليس فيه عنصرية ولا عدائية".

واضاف باسيل: النازح السوري لم يدخل لبنان منذ ٢٠١١ لو لم يكن هناك لبنانيون شركاء ساهموا بإدخاله، و في المقابل شعبنا يهاجر وغيرنا المسؤول، مؤكدا أننا لا نريد أن نولد اي عدائية مع النازح السوري بل فقط أن نطبق القوانين".

وتابع: يجب ألا أن نخلط بين هويتنا وطبيعة العلاقة السالمة مع الشعب السوري، مشددا على ان قضية النزوح هي قضية وطنية والتيار لم يخطئ في اي يوم بالقضايا الوطنية".

لقاء شعبي في عكار العتيقة

بعدها انتقل باسيل الى عكار العتيقة، وأكد في لقاء من دارة البلدية أن عكار العتيقة بلدة عزيزة.

ولفت باسيل الى أن مشكلة المياه هي بمؤسسة المياه، مشيرا الى أن الهدف هو أن تدفع كل الناس الفواتير وان تحصل على الخدمات كالمياه والكهرباء وهذه أرضية المساواة بين الناس والبلديات وعندما الإنسان يأخذ أجره تحصل هناك عدالة.

ورأى باسيل ان قضية الموقوفين من البلدة تعود الى سنوات وبمجرد انها لم تحل فهذا ظلم لان المرتكب يجب أن يحاسب والبريء يجب الإفراج عنه. واضاف: هنا نطالب القضاء والقضاة أن يبتوا هذا الملف والواقع أن مشكلتكم ليست مشكلة فردية بل جماعية والجيد أن هناك لجنة تألفت للمتابعة وحتى القضاء لا يتعاطى فيها كجريمة او كعمل فردي.

وتابع: اتعاطف معكم بموضوع الظلم لان العدالة المتأخرة ليست عدالة والاهم كيف سنعيش مع بعضنا خاصة أن أزمات كبيرة تطال البلد.

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وشدد على اننا نريد اللامركزية حتى تستطيع كل بلدة أن تؤمن خدماتها، واللامركزية لا تعني لا فيديرالية ولا تقسيماً، مشددا على أن الحديث باللامركزية هو من منطلق فكر انمائي فقط.

زيارة رئيس بلدية البيرة

وفي لقاء شعبي في منزل رئيس بلدية البيرة محمد وهبي، اكد باسيل أنه "لا تمر فترة الا ونمر على البيرة، واليوم نلتقي لاننا نشبه بعضنا بالتفكير وهذا يظهر في الأزمات الصعبة".

ولفت باسيل الى أن "الصهيونية حركة عالمية لا تستهدف فقط لبنان او طائفة وهي تشويه لمعنى الديانات السماوية"، مؤكدا أن "الصهيونية حركة عالمية لا تفكك فقط الأوطان بل الأسر".

وشدد على ان "ما نراه في غزة هو أكبر جريمة ضد الانسانية تمارس ضد الأطفال والعزل ونأخذ هذا الموقف بانتمائنا الواحد لفكر يرفض القتل"، مشيرا الى أنه لم يحصل في تاريخ البشرية همجية كهذه ضد شعب وبقي مترسخاً في ارضه ويدافع عنها".

ولفت الى أنه "عندما حصل عدوان في العام ٢٠٠٦ تم التصدي له، واليوم لبنان فيه مليونا نازح وهناك غياب رئيس للجمهورية وحرب"، مضيفاً: عندما تريد اسرائيل الاعتداء علينا فحتما سنكون مع بعضنا ضد الاجنبي".

لقاء شعبي في مشتى حمود

وفي لقاء شعبي حاشد في مشتى حمود ، قال باسيل :أنا سعيد ان أمر على قرى عكار لاقول إن هذه هي عكار وليس انتم من تفتخرون انكم تيار وطني حر بل نحن من نفتخر بذلك، وانتم بوجودكم بهذا التيار تأكدون أنه وطني وليس تياراً مسيحياً ولو كانت فيه اكثرية مسيحية".

واضاف: لا أحد عمل في عكار الا وتنبه على المشتى وأهله وأهمية التيار فيه، وآمل أن نعمل سوية لتكون البلديات بعكار كمشتى حمود.

لقاء حاشد في تل عباس

وفي مدرسة تل عباس الشرقي أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومع حضور شعبي حاشد، أن البعض في لبنان كان يشكِّك بلبنانية العلويين، مشيراً إلى أنه يتحسّس هموم الشرائح التي تشعر نفسها بأنها مستضعفة ولذلك يهتم بشؤون الطائفة العلوية.

وشكر باسيل عضو المجلس السياسي في "التيار" حيدر عيسى ووالده على التنظيم والحضور في اللقاء، وأشاد بجهوده وحركته، ولفت إلى أنه ينقل صورة التيار وفكره ويعبر عن لبنانيته، وقال إننا ننظر إليه كممثل فعلي لهذه المنطقة ولاهلها بالأصوات الأربعة آلاف التي حصل عليها، مضيفاً: "نحاول أن نساعده ليساعدكم".

وأكد باسيل أن ما نقوم به هو أن نعمل سوياً كلبنانيين ونكون متساويين بالحقوق والواجبات، وأن الطائفة العلوية هي طائفة اساسية بالمجتمع اللبناني وهكذا ننظر إليها، وقال: "العلويون ليسوا سلعة انتخابية بل أنتم مواطنون لديهم حقوقهم"

وتابع باسيل: ما قمنا به هو اننا كسرنا عرفاً، والبعض يعتقد أن إسم المرشح عن الطائفة العلوية يأتي من الخارج من سوريا، والرئيس السوري بشار الأسد قال لي انتم تختارون المرشح واذا احترمنا انفسنا يحترمنا جارنا يحترمنا، خاتماً بالقول: "خياراتنا نحن نأخذها ولا نعيش تحت حكم الجار بل بحكم مصالحنا وهكذا نكون احراراً، ومن هنا نريد افضل العلاقات مع جيراننا وعندما نتحدث عن مشرقيتنا فهي لا تتعارض مع لبنانيتنا".

وكان لباسيل محطات أخرى في الجولة فزار النائبين محمد يحيى ومحمد سليمان في منزليهما كذلك زار رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور في منزله في الحيصة.