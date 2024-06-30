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باسيل من البيرة: اليوم نلتقي لاننا نشبه بعضنا بالتفكير

30
JUNE
2024
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أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء شعبي في منزل رئيس بلدية البيرة محمد وهبي، أنه "لا تمر فترة الا ونمر على البيرة، واليوم نلتقي لاننا نشبه بعضنا بالتفكير وهذا يظهر في الأزمات الصعبة".

ولفت باسيل الى أن "الصهيونية حركة عالمية لا تستهدف فقط لبنان او طائفة وهي تشويه لمعنى الديانات السماوية"، مؤكدا أن "الصهيونية حركة عالمية لا تفكك فقط الأوطان بل الأسر".

وشدد على ان "ما نراه في غزة هو أكبر جريمة ضد الانسانية تمارس ضد الأطفال والعزل ونأخذ هذا الموقف بانتمائنا الواحد لفكر يرفض القتل"، مشيرا الى أنه لم يحصل في تاريخ البشرية همجية كهذه ضد شعب وبقي مترسخاً في ارضه ويدافع عنها".
ولفت الى أنه "عندما حصل عدوان في العام ٢٠٠٦ تم التصدي له، واليوم لبنان فيه مليونا نازح وهناك غياب رئيس للجمهورية وحرب"، مضيفاً: عندما تريد اسرائيل الاعتداء علينا فحتما سنكون مع بعضنا ضد الاجنبي".

اما رئيس بلدية البيرة محمد وهبي وفي كلمة القاها عنه نجله يوسف، فلفت الى أن البيرة ترجمت محبتها من خلال الاصوات التي أعطيت لنواب البيرة، وقال: نستغرب كلام البعض عن وجود باسيل بيننا ونقول انه لطالما كنت ضيفا عزيرا بين أهله".
ودعا وهبي باسيل الى المضي في مسيرته وجعل المواطن همه، واضاف: سينصرك الله في محبة شعبك الذي يحتضنك اليوم في البيرة ولا تلتفت للتفاهات التي يمارسها اخصامك في الوطن".

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