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"تنشئة الكوادر المسيحيّة - CLEF" احتفلت بتخريج 44 شابّة وشابًّا في عبرين

30
JUNE
2024
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احتفلت "تنشئة الكوادر المسيحيّة - CLeF" بتخريج 44 شابّة وشابًّا من الدورة الرابعة، بعنوان: "أعطت ثمرًا كثيرًا" (يوحنّا 12: 24)، في مسرح المكرّم البطريرك الياس الحويّك في دير العائلة – عبرين. 

حضر حفل التخرّج عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، رئيسة مكتب الرئيسات العامّات في لبنان الام العامة ماري أنطوانيت سعادة، بالإضافة إلى وفود وممثّلين عن رؤساء الأحزاب المسيحيّة في لبنان المشاركة في التنشئة: نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" مارتين نجم كتيلي، رئيس الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية في حزب "القوات اللبنانية"  طوني نون، كارول دحدح عن تيّار "المردة"، دوري خيرالله عن حزب الوطنيّين الأحرار وتانيا تابت عن "مشروع وطن الإنسان". كما حضر رؤساءَ ومُمثِّلو الجمعيّاتِ الكنسيّةِ والإنسانيّةِ والكشفيّةِ والهيئاتِ الاجتماعيّةِ المختلفة، والمحاضرون والمدرّبون الّذين ساهموا في أعمال هذه التنشئة. 

استهلّ الاحتفال بالنشيد الوطنيّ وبالوعد الذي تلاه خرّيجو الدورة الرابعة من التنشئة، فكلمة ترحيب من الأمّ سعادة، الّتي هنّأت الخرّيجين وتوجّهت إليهم بالقول: " ننظرُ إليكم، فتبتهج قلوبُنا، ونسبّح الربّ الّذي دعا كلَّ واحدةٍ وواحدٍ منكم إلى العمل في كرمِهِ، كلٌّ بحسبِ موهبتِهِ والتزامِهِ في العمل الكنسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والسياسيّ، أنتم الفعلة الأمناء على تعليم يسوع وتعليم الكنيسة، وأنتم حقولُ الرّجاء الّتي زُرعَت فيها الكلمة في الخفاء، وتنتظرُ من عنايةِ الله أن تُثمرَ وتعطي أضعافَ أضعاف من البركة والخيرات لهذا الوطن الحبيب، لبنان الحبيب، لبنان – الرّسالة، لبنان – القداسة، لبنان البطريرك الياس الحويّك الّذي نجتمع اليوم في صرحٍ من صروحه، وبيتٍ يضمّ جثمانَه وإرثَه الرّوحيّ والوطنيّ". 

ثمّ كان عرضٌ فيلمٍ وثائقيّ عن مشروع هذه الدورة، حيث قدَّم المشاركون حَلَقاتِ تنْشِئَةِ وتدريب إلى أعضاء جماعاتهم وأحزابهم، لِيَصِلَ عَدَدُ الأشخاصِ الّذينَ حَصَلوا على تَنْشِئَةٍ مِنْ CLeF هذه السنة من خارج مجموعة المشاركين، إلى ألْفٍ وسَبْعِمِئَةٍ وثلاثَةٍ وسَبْعينَ شَخْصًا (1773 شخصا).

بعدها، عرض كلّ من أميرة حنّا وروكز سلامة وأندرو معوّض وسام-كريس شمعون مبادرتهم الجديدة المنبثقة من CLeF بعنوان: "المادة 31"، مادة اقترحوا إضافتها إلى شرعة حقوق الإنسان. تفاصيل هذه المبادرة على الرّابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=G6EIHHEEEgA. كما وتمّ إطلاق الموقع الإلكترونيّ الرسميّ الجديد لCLeF: www.cleflebanon.com. بعدها كانت كلمة الخرّيجات والخرّيجين، وكلمة تهنئة وتوصيات أخيرة من المطران يوسف سويف. 

في الختام، تسلّم الخرّيجون شهاداتهم وكتاب "كومبنديوم عقيدة الكنيسة الإجتماعيّة"، كما تسلّم مسؤولو الجماعات والأحزاب المشاركة عربون تقدير لثقتهم بهذه التنشئة، وتشارك الحضور نخب المناسبة. 

إشارة الى ان الدورة الخامسة لهذه التنشئة تنطلق في شهر تشرين الثاني 2024 وتستمرّ حتّى شهر أيّار 2025. للمهتّمين التواصل مباشرة مع إدارة التنشئة (الأخت نورا الخوري حنّا، راهبات العائلة المقدّسة المارونيّات) وإرسال سيرهم الذاتيّة على البريد الإلكترونيّ التالي: CLEFLebanon@gmail.com قبل نهاية شهر تمّوز الحالي.

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