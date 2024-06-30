انهيار أجزاء من سقف المنزل عليهما بسبب جدار الصوت!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن أما وابنها أصيبا بجروح مختلفة جراء انهيار أجزاء من سقف المنزل عليهما بفعل جدار الصوت القوي الذي خرقته المقاتلات الحربية الاسرائيلية ليل أمس.

وفي التفاصيل، انه قبيل منتصف الليلة الماضية خرقت الطائرات الحربية المعادية جدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقة النبطية وعلى علو منخفض، محدثة دويا قويا، تسبب بانهيار جزء من سقف منزل آل بيدي في حي القلعة في بلدة حاروف الجنوبية، حيث سقطت أجزاء إسمنتية كبيرة من السقف، فأصيبت الأم زينب شحرور (52 عاما) وابنها فضل بيدي بجروح مختلفة.

على الفور، تم نقلهما إلى مستشفى الشيخ راغب حرب وأجريت لهما الإسعافات اللازمة.