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إنطلاق الدورة الأولى من الانتخابات النيابية الفرنسية في السفارة الفرنسية في لبنان

30
JUNE
2024
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انطلقت عند الثامنة من صباح اليوم عملية الاقتراع في السفارة الفرنسية للدورة الاولى للانتخابات النيابية الفرنسية التي يتنافس فيها نحو577 نائبا، ويندرج لبنان ضمن دائرة 10 التي تضم نحو 40 بلدا في الشرق الأوسط وافريقيا حيث يتنافس نحو12 مرشحا ومرشحة ومن ضمنهم مرشحان من أصل لبناني هما لوكا لمع وعلي حجيج.

واعلن القنصل بوشار انه تم تخصيص موقعين للاقتراع في لبنان للدورة الأولى للانتخابات النيابية الفرنسية التي تتم بدورتها الأولى اليوم اما الدورة الثانية فستكون يوم الأحد في ٧ تموز المقبل.

أضاف: "قد خصصنا 8 مراكز للاقتراع، 3 في السفارة الفرنسية و 5 في مدرسة ليسيه الفرنسية الكبرى، لاستقبال العدد الأكبر من الناخبين المسجلين على اللوائح الانتخابية التي،تضم نحو 19 الف ناخب، ونتمنى بأن تكون المشاركة جيدة.

وأشار ردا على سؤال إلى ان "نسبة المشاركة هذه المرة توازي تقريبا نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية في العام2022 مع العلم بأنه اعطي الناخبون هذه المرة امكانية التصويت الالكتروني، الذي فتح عند الواحدة من بعد ظهر الثلاثاء الماضي حتى الواحدة من بعد ظهر الخميس الماضي، وكانت هناك مشاركة قوية بالتصويت عبر الإنترنت".

وردا على سؤال قال: "ان نسبة المشاركة المنتظرة في فرنسا ستكون نحو60 بالمئة، وهذه نسبة تقديرية، ونحن نعرف بأن الناخبين الفرنسيين في لبنان ينتخبون بشكل أقل من الناخبين في فرنسا، لذا نرجح بأن تتراوح نسبة المشاركة بين 40 و50 بالمئة في لبنان. وسنحصل على النتائج هذا المساء، وستعلن النتائج في فرنسا من قبل وزارة الداخلية في وسائل الإعلام عند الثامنة مساء، ولكن نتائج هذه الدائرة لن تعلن قبل الاثنين او الثلاثاء المقبلين".

واعلن انه "سيتم انتخاب نحو 577 نائبا وهذا يعني بأن هناك نحو577 دائرة مختلفة، ويندرج لبنان ضمن الدائرة العاشرة وهي تشمل نحو 40 بلدا في الشرق الأوسط وأفريقيا الشرقية ويتنافس حيث نحو 12 مرشحا".

وأوضح ردا على سؤال بأن "لبنان يحتل أهمية كبيرة في الدائرة العاشرة، اذ يضم اقل من 20 الف ناخب تقريبا من ضمن أقل من 110 آلاف ناخب، لذلك فأن فرنسيي لبنان يشكلون جزءا من أكبر المجموعات في الدائرة مع فرنسيي دبي ومدغشقر".

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