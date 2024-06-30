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العدالة المتأخرة ليست عدالةً…باسيل من بلدية عكار العتيقة: اللامركزية لا تعني فدرالية أو تقسيمًا

30
JUNE
2024
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أكد رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل في لقاء شعبي في بلدية عكار العتيقة أن الأساس هو وحدتنا الوطنية مشيرا الى انه يجب ان نبقى متمسكين بالبلد والخيارات الكبيرة للحفاظ على وحدته وسيادته. واضاف: ليس لدينا خيار سوى ان نكون منفتحين على بعضنا وان نعيش سوياً ومن هنا رفض مبدأ الحوار بين بعضنا أمر غير مقبول فمهما اختلفت الناس بالسياسة تستطيع ان تتواصل.


واكد باسيل أن عكار العتيقة بلدة عزيزة وتسمى هكذا لأنها ربما عتيقة بتراثها وباصالة اهلها وغزيرة بمياهها.

ولفت باسيل الى أن مشكلة المياه هي بمؤسسة المياه، مشيرا الى أن الهدف هو أن تدفع كل الناس الفواتير وان تحصل على الخدمات كالمياه والكهرباء وهذه أرضية المساواة بين الناس والبلديات وعندما الإنسان يأخذ أجره تحصل هناك عدالة.

ورأى باسيل ان قضية الموقوفين من البلدة تعود الى سنوات وبمجرد انها لم تحل فهذا ظلم لان المرتكب يجب أن يحاسب والبريء يجب الإفراج عنه. واضاف: هنا نطالب القضاء والقضاة أن يبتوا هذا الملف والواقع أن مشكلتكم ليست مشكلة فردية بل جماعية والجيد أن هناك لجنة تألفت للمتابعة وحتى القضاء لا يتعاطى فيها كجريمة او كعمل فردي.
وتابع: اتعاطف معكم بموضوع الظلم لان العدالة المتأخرة ليست عدالة والاهم كيف سنعيش مع بعضنا خاصة أن أزمات كبيرة تطال البلد.
.
وشدد على اننا نريد اللامركزية حتى تستطيع كل بلدة أن تؤمن خدماتها، واللامركزية لا تعني لا فيديرالية ولا تقسيماً، مشددا على أن الحديث باللامركزية هو من منطلق فكر انمائي فقط.

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