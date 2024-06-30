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"سواء ووقعت الحرب أم لا لبنان سيخرج منها منتصرا"...باسيل من منيارة في عكار: لا نريد أن نولد اي عدائية مع النازح السوري بل فقط أن نطبق القوانين

30
JUNE
2024
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أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال كلمة القاها في البيت الارثوذوكسي في منيارة في عكار الى اننا " أينما ذهبنا في العالم نعود للبنان وكلما عدت الى هنا افرح وأجد العاطفة والاصالة اللبنانية والعافية".

واكد باسي أن فكرة العائلة في العالم مستهدفة وكل الحركات غير الطبيعية هدفها ضرب العائلة، وقال: اتمنى ان تكون واحدة من مهمتنا أن نتحدث عن الإنسان والعائلة".

وشدد باسيل على أننا اليوم مهددون بسبب اسرائيل وجميعنا نسأل السؤال نفسه حول حدوث الحرب، مؤكدا اننا ضد اي سياسة تأتي بالحرب.
واضاف: صحيح نعمل لمنع الحرب عن لبنان ولكن هذا لا يعني الاستسلام، وسواء ووقعت الحرب أم لا لبنان سيخرج منها منتصرا ولو بكلفة مرتفعة، معتبرا أن الحرب هي فشل للإنسان ونتيجة الحرب ستكون انتصاراً للبنان. ولفت الى ان الخوف هو من الحروب الأخرى لتغيير الهوية وغيرها وهذا الأمر ليس فيه عنصرية ولا عدائية".

واضاف باسيل: النازح السوري لم يدخل لبنان منذ ٢٠١١ لو لم يكن هناك لبنانيون شركاء ساهموا بإدخاله، و في المقابل شعبنا يهاجر وغيرنا المسؤول، مؤكدا أننا لا نريد أن نولد اي عدائية مع النازح السوري بل فقط أن نطبق القوانين".
وتابع: يجب ألا أن نخلط بين هويتنا وطبيعة العلاقة السالمة مع الشعب السوري، مشددا على ان قضية النزوح هي قضية وطنية والتيار لم يخطئ في اي يوم بالقضايا الوطنية".

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