الدفاع المدني يحذر من خطر الغرق

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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر صفحاتها على انه:

نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج تزامناً مع سرعة الرياح ونشاط في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر، فإن المديرية العامة للدفاع المدني تلفت انتباه روّاد الشاطئ الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى البحر، سيّما بعد أن تكررت حوادث الغرق في الاونة الأخيرة. وتدعو الى عدم التسرع من قبل بعض المندفعين لإنقاذ من هم بخطر داهم، ما قد يعرضهم لخطر الغرق بدورهم،

بسبب افتقارهم الى الخبرة المطلوبة للتمكن من التدخل في حالات مماثلة. كما تذكر المواطنين والمقيمين والسائحين بالاتصال على الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الضرورة.