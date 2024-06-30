«الخماسية» تتحرّك قريباً

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في شأن الملف الرئاسي، علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان «اللجنة الخماسية» في صدد استئناف تحركها ومسعاها قريبا خلال اسبوع او عشرة ايام على الاكثر، بعد انتهاء المهلة التي كانت حددتها (نهاية حزيرن) لتحقيق تقدم حاسم باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية، ولا تتأمل المصادر «اي نتائج مُرتقبة».

وقالت المصادر ان تصريح السفير السعودي وليد البخاري بعد زيارة مفتي الجمهورية، وتأكيده ان عمل اللجنة لم يتوقف جاء تمهيدا لهذا التحرك، مشيرة الى ان هناك رغبة لدى كل اعضاء اللجنة بالحضور بقوة مجددا لتحريك الملف الرئاسي، خصوصا في ضوء التحركات المحلية الاخيرة، لا سيما مسعى «اللقاء الديموقراطي» ومسعى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. واضافت انه من السابق لاوانه القول ان تحرك اللجنة هذه المرة سيكون مقرونا بطروحات جديدة، لكنها ستنطلق من النقطة التي انتهت اليها في السابق ومن بيانها الاخير وردود الافعال عليه، خصوصا ان بعض ما ورد فيه حمل التباسات معينة، مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ التشاور الذي يساعد في العبور الى جلسة انتخاب الرئيس.