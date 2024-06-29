تدابير سير داخل نفق المطار في 30 حزيران و7 تموز...لهذا السبب!

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال نظافة وكنس داخل نفق المطار، لذلك وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم إقفال:

- المسرب الشرقي من نفق المطار بتاريخ 30-6-2024 من الساعة 5,00 ولغاية الساعة 7,00 صباحًا.

- المسرب الغربي من نفق المطار بتاريخ 7-7-2024 من الساعة 5,00 ولغاية الساعة 7,00 صباحًا.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور".