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أهم ما في التيار هو الإنسان وكرامته...باسيل: الهم الأكبر هو الهجرة وفي وقت الجد التيار هو من يقاوم

29
JUNE
2024
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أكّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أنّ أهم ما في التيار هو الإنسان وكرامته الذي إذا فقد معناه وقيمته وأخلاقه والقضية التي يقاتل من أجلها ينتفي وجوده ، مضيفًا أن كل إنسان لديه طموح وهذا من حقّ كل فرد، ولكن هذا الطموح ليس أكبر من التيار والسياسة ليست أكبر من الإنسان الذي يجب أن يعيش بكرامته .
كلام باسيل جاء خلال Brunch نظّمته اللجنة المركزية للقضايا الإنسانية والإجتماعية في "التيار" لمناسبة عيد الأب وقد أوضح أن الهم الأكبر هو الهجرة وفي وقت الجد التيار هو من يقاوم لأنه يرى الشعب كيف يقاتل ويتألم للقمة العيش والطبابة والتعليم، طالبًا من اللجنة العمل مع أهل الجنوب لأنهم الأكثر حاجة اليوم الى العون في ظلّ الظّروف الراهنة، ومضيفا انه يشد على أيدي أعضائها ومثنيًّا على الجهود الجبارة التي قاموا بها على الرغم من الظروف الصّعبة.
باسيل ختم قائلًا إنّ التيار لا يتعاطى السياسة فقط بل يعمل للإنسان لتطويره ولكي يبقى مؤمنًا بوطنه ومتعلّقًا به.

كذلك كانت كلمة لمنسقة اللجنة المركزية للقضايا الإنسانية والإجتماعية سينتيا خليل عايدت من خلالها كل الآباء وعلى رأسهم فخامة الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وعددت النشاطات التي قامت بها اللجنة داعية كل من همّ من ذوي الإرادة الصلبة التواصل مع اللجنة التي تزمع القيام بنشاطات معهم وتتطلع للاستفادة من خبراتهم.

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