"حزب الله" شيع شهيده علي أحمد علاء الدين في سحمر

A + A -

شيّع "حزب الله" وأهالي بلدة سحمر وجمهور المقاومة "الشهيد السعيد على طريق القدس" علي أحمد علاء الدين بموكبٍ حاشد ومَهيب في بلدة سحمر في البقاع الغربي، حيث كانت في استقباله عند دوار الشهداء عوائل الشهداء وفاعليات علمائية.

وبعد المراسم التكريمية عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي لحن الشهادة ، ثمّ أدّت ثلّة من المجاهدين "قسم العهد والوفاء بالمُضيّ على خطى المقاومة والشهداء"، ليؤمّ بعدها إمام بلدة سحمر القاضي الشيخ أسد الله الحرشي الصّلاة على الجثمان الطاهر، ثم انطلقت مسيرة شعبية حاشدة جابت الشارع الرئيسي الداخلي للبلدة، وعلت الهتافات الملبية للحسين والمقاومة وسيدها، بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله" علي ضعون وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة وشخصيات وفعاليات بلدية واختيارية وحزبية.

وألقى والد الشهيد القدس علي علاء الدين أحمد علاء الدين كلمة قال فيها: "أفتخر أني والد شهيد لا سيما أنه هو من اختار هذا الطريق وسار عليه، ونحن كلنا في هذا الخط والنهج وكرمى للسيد القائد وللسيد حسن نصرالله مستعد لأقدم من تبقى من أبنائي وأقدم نفسي على هذا الخط وندعم المقاومة حتى آخر نفس، ومساندة للشعب الفلسطيني وشعب غزة".

بدورها قالت والدة الشهيد دلال صبح: "أكرمنا بشهيدنا الذي نعتبره وسام شرف على صدورنا. لا نريد سوى الدعاء من سماحة السيد نصرالله".

وعند جبانة البلدة وُري الشهيد الثرى في الروضة الجديدة لشهداء المقاومة.