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"ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة"... المرابطون: سنبقى ندافع عن الحق حتى يتحقق وتتحرر فلسطين

28
JUNE
2024
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عقد مجلس محافظة البقاع في حركة الناصريين المستقلين المرابطون برئاسة أمينها الأخ بسام عراجي، اجتماعها الدوري، وأصدرت البيان التالي:
أكد المرابطون أن ما يجري على أرض فلسطين وفي غزة بالتحديد هي حرب إبادة للشعب الفلسطيني من قبل العدو الاسرائيلي، داعيين الشعوب العربية والاسلامية إلى رفع الصوت بدعم أهل فلسطين وعدم السكوت أمام هذا الاجرام الأميركي الاسرائيلي المفتعل بحقهم.
كما أيد المرابطون الكلمة التي ألقاها مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي في تشييع الشهيد غطمة، الذي يمثل كل شريف في لبنان، حاملاً سلاح الشرف والتصدي والعنفوان والكرامة قائلاً ( في ارضنا لن يرش على العدو ورداً، فإما الخروج وإما هذا )، ونحن المرابطون نقول لسماحته أننا نقف إلى جانبكم ونؤيد كلامكم ومعكم، ولن نسمح لأحد بالتطاول على موقعكم الجليل،كما نستذكر قول قائدنا ومعلمنا جمال عبدالناصر: "ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة"، نحن وإياكم شيخنا الكريم المجاهد في سبيل إعادة كرامة هذا الوطن، سنبقى ندافع عن الحق حتى يتحقق وتتحرر فلسطين كل فلسطين من جليلها إلى نقبها ومن بحرها إلى نهرها والقدس عاصمة السماء على الأرض.

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