لجنة الاساتذة المتعاقدين ترد على بعض الابواق المأجورة...!

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شجبت "لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي"، في بيان، ظهور "بعض الابواق المآجورة والتي هي خارج السلك التعليمي، والتي تدعي أن عددا كبيرا من الاساتذة المتعاقدين لن يلتحقوا غدا بمراكز الامتحانات الرسمية".

وأكد اللجنة، أننا "تابعنا أجر بدل المراقبة مع وزير التربية عباس الحلبي، وأكد أن ثمة أجرا عادلا ومنصفا للاساتذة المراقبين في الامتحانات. وبدورنا نشدد على الزملاء الاساتذة المتعاقدين المشاركة في اعمال المراقبة غدا لانها مهمة وطنية تربوية بإمتياز".

وشددت على أننا "سنتابع باقي الامور المطلبية مع الحلبي فور انتهاء الامتحانات، وكذلك بدل الانتاجية في فصل الصيف".