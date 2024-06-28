"عقد واحقاد وحسابات صغيرة"... بيان عالي النبرة من الاشتراكي!

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صدر عن وكالة داخلية إقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "لن ننزلق كحزب تقدمي اشتراكي لمستوى التهجم على الحزب ونائبه في اقليم الخروب، احتراما للحظة المصيرية التي يعيشها لبنان، ولاننا لا نحمل هذا الكم من العقد والاحقاد والحسابات الصغيرة الضيقة".



وأَاف البيان، "عملنا للميثاقية، بكل شفافية، من خلال جمعية الخريجين التقدميين، وحافظنا على الموقع بدعم من دولة الرئيس نبيه بري وتفهم مجلس النقابة، رئيسا وأعضاء".



وأوضح، انه "أما سياسة انا أو لا أحد، فليست في قاموسنا، وسنبقى الصدر الرحب والواسع والحريص، دون الانجرار إلى سجالات عقيمة".