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بوحبيب تابع موضوع بيانات التحذير من السفر الى لبنان: ليستعاض عنها بمواقف تعبّر عن الوقوف الى جانب لبنان

28
JUNE
2024
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تابع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، موضوع بيانات التحذير من السفر الى لبنان الصادرة عن بعض الدول نتيجة ما يتعرض له لبنان من تهديدات اسرائيلية متواصلة داعيا الى أن "يستعاض عن تلك البيانات التي تزرع القلق بين المواطنين والزائرين بمواقف تضامن مع لبنان تعبّر عن الوقوف الى جانبه بوجه تلك الحملة الممنهجة من الضغط النفسي، والسعي الدؤوب من خلال تكثيف الجهود والضغوط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها العسكرية والحرص على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه".

كذلك تلقى بوحبيب اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الحكومة ووزير خارجية الاردن ايمن الصفدي استعرضا فيه التطورات الاخيرة ولا سيما التهديدات الاسرائيلية المتلاحقة بشنّ حرب على لبنان، وقد جرى التداول بمضمون البيان الصادر عن وزارة الخارجية الاردنية الخاص بدعوة الرعايا الأردنيين تجنّب السفر إلى لبنان، حيث عبّر بوحبيب لنظيره "تعويل لبنان على ما عهده من الاردن الشقيق من مواقف داعمة تعزز الموقف اللبناني وترفع من معنويات مواطنيه في هذا الظرف الدقيق".

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