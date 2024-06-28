living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب حقق أولى المكاسب المادية بعد المناظرة الرئاسية مع بايدن

28
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قفزت أسهم "ترامب ميديا" المالكة لموقع الشبكات الاجتماعية "تروث سوشيال" بنسبة 5% في افتتاح التداولات اليوم، بعد أول مناظرة للرئاسة الأميركية، بحسب "الاسوشيتد برس".
 
واشتبك الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب مساء الخميس في مناظرة تناولت موضوعات منها الإجهاض والهجرة وهجوم 6 كانون الثاني 2021 على الكابيتول.
 
واعتبر أداء بايدن متفاوتا خاصة في بداية المناظرة. وحاول مرارا مواجهة ترامب الذي واجه انتقادات بايدن بالاستناد على أكاذيب حول الاقتصاد والهجرة غير الشرعية ودوره في تمرد كانون الثاني.
 
وقال محللون انه "ربما تكون هناك زيادة في الاهتمام بشركة ترامب ميديا آند تكنولوجي بناء على عناوين الأخبار بعد المناظرة".
 
وكانت أسهم "ترامب ميديا" مضطربة خلال ترشح ترامب للرئاسة وتراجعت بشكل حاد بعد يوم من إدانة ترامب في قضية دفع أموال لإسكات مقيمي دعوى عليه في المحكمة.
 
والأسهم التي تخضع للتداول تحت رمز ”دي جيه تي” في البورصة شهدت تباينات غير عادية منذ طرحها للتداول أواخر آذار. وزادت قيمتها ثلاثة أضعاف هذا العام، ووصلت لذروتها عند نحو 80 دولارا في تداول يوم 26 مارس.
 
وسجلت "ترامب ميديا" آند تكنولوجي في ايار خسارة أكثر من 300 مليون دولار في الربع السابق، وفقا لأول تقارير عائدات لها كشركة مطروحة للتداول.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   